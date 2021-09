Nuevo test de personalidad: ¿Eres intuitivo?

¿Quieres descubrir lo que indica sobre ti? Lo único que debes hacer es observar la imagen y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas.

Vaca: si fue lo primero que viste significa que te destacas por ser una persona sumamente honesta. No sabes mentir y detestas a la gente falsa. Te caracterizas por siempre estar sereno y mantenerte en calma pese a cualquier conflicto que se te presenta. Eres alguien muy intuitivo y el mejor dando consejos. Sobresales por tu franqueza y gran objetividad. No te dejas influenciar por lo que te dicta el corazón y eres muy frío cuando debes tomar decisiones para que tus sentimientos no te jueguen malas pasadas. Tu familia ocupa un lugar muy importante en tu vida.

Corazón: si fue lo primero que tu ojo captó quiere decir que te caracterizas por ser una persona egocéntrica. Te cuesta hablar de asuntos que no te involucran a ti. No te gusta aceptar críticas y consideras que todo lo que realizas es perfecto. Cuando alguien intenta darte un punto de vista distinto al tuyo, lo tomas como un ataque y al instante te victimizas. Debes aprender a relajarte y mostrar también interés en el otro, de lo contrario, a largo plazo te pesará la actitud que tomas hoy. Amas ser el centro de atención y sufres si pasas desapercibido en los eventos a los que asistes.

¿Qué viste primero?