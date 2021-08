Nuevo test de personalidad: ¿Qué ves primero?

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada elemento que pudiste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Solo debes responder con la verdad

Resultados del test viral

Cisne

Si fue lo primero que viste, significa que te destacas por ser una persona sencilla y transparente. Pretendes que los demás te traten igual que tu lo haces. Eres muy bondadoso y generoso con todo lo que tienes a tu alcance. No soportas las injusticas ni la hipocresía. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y eres muy cariñoso cuando estás en pareja. En más de una ocasión te has desilusionado por no recibir lo mismo por parte de los demás pero a pesar de eso, continúas entregándote al cien por ciento en todos tus vínculos.

Rostros

Significa que ees alguien que tiende a sobresalir por su tranquilidad. Tu familia es lo más importante que tienes y por ellos, eres capaz de darlo todo. No sueles enseñarle tus sentimientos a cualquier persona, solo unos pocos privilegiados te conocen en profundidad. No te gusta prejuzgar a los demás y con frecuencia te pones en los zapatos de los demás para entender por qué actúan de determinada manera. Eres muy práctico para resolver conflictos y das muy buenos consejos.

¿Qué viste primero?