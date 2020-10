Olivia, la perra que pasea con sus peluches que se volvió viral

Fotos: Twitter @MalenaStein

“No sé cómo estará siendo tu día, pero por las dudas te dejo una Olivia de la suerte para que sin importar qué tan difícil se ponga este 2020 de bosta, siempre encuentres quien te llene de amor, hebillitas y peluches para que salgas adelante”, dice en uno de los tweets de la dueña de la perrita, Malena Stein.

El animal se encuentra bien, pero tuvo que atravesar por momentos muy difíciles: perdió a Luis, su dueño anterior y cayó en una fuerte depresión, hasta que llegó Malena, con quien comenzó un proceso de recuperación.

Según reveló la joven en una entrevista a la revista Para Ti, la hija del dueño vive en Estados Unidos y como la perra tiene 10 años, los veterinarios dijeron que no iba a aguantar el viaje.

“Ella estaba En un estado terrible: no comía, no tomaba agua. Tenía algo llamado ‘mal de ausencia’. Lloraba todo el tiempo con la zapatilla en la boca, lo llevaba de un lado al otro. Pensé que no lo iba a lograr”, declaró Malena, quien comparte en sus redes fotos y videos de Olivia.