¿Qué ves primero? descubrí lo que dice este test psicológico

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla pero importante pregunta: ¿Qué es lo primero que ves en la imagen? ¿Un pez o un pelícano?

Si lo primero que viste fue un pez, podrías ser una persona que se caracteriza por encontrarle solución a los problemas rápidamente. Eres alguien leal y siempre tratas a todos como te gusta que lo hagan contigo. Te destacas por ser amable y atento.

Sientes mucha empatía por los que te rodean y frecuentemente te pones en sus zapatos para evitar prejuzgar y entender qué es lo que están viviendo. Perdonas con facilidad cuando te hacen daño y nunca guardas rencor. Eres muy tranquilo, pacífico y prefieres mantenerte alejado de los problemas.

Pelícano: si viste este animal, significa que podrías ser una persona muy sobreprotectora. Siempre estás buscando ver felices a quienes te rodean y das todo por quienes amas. No tienes problema en decir lo que piensas, no te gusta la hipocresía ni la falsedad. En ocasiones, has llegado a pecar por ser demasiado honesto. Eres muy sociable y con facilidad haces nuevos amigos.

Te destacas por ser muy positivo y por siempre estar alentando a los demás a cumplir sus metas. No sientes envidia y te alegras al ver triunfar a otra gente.

¿Qué viste primero?