“Estoy comiendo arriba de un CV”, se burló de una persona que buscaba trabajo y la fulminaron

Cuando una persona busca trabajo, tiene diferentes formas para encontrar empleo, siendo la más tradicional acercarse al lugar para dejar el CV.

En muchos casos, los comercios y empresas dejan carteles en sus vidrieras en donde se informa cuáles son algunas de las condiciones.

Otras, sin embargo, no tienen tanta cortesía con aquellas personas que se acercan para dejar su currículum, y no tienen en cuenta los papeles.

Aunque en las últimas horas una joven tuvo una actitud que generó un verdadero repudio en las redes sociales, después de dar a conocer una situación.

“Estoy comiendo arriba de un cv que vinieron a dejar”, se puede ver en la historia de la muchacha, con una milanesa napolitana sobre un papel, que era el CV del muchacho.

Inmediatamente la publicación de Palumbo se hizo viral en distintas redes sociales, transformándose en tendencia en Twitter y con miles de usuarios insultándola.

Ante la gran catarata de gente que decía cosas en su contra, la chica que había querido hacer un chiste tuvo que salir a dar una explicación.

“Voy a contar cómo fue todo porque ya me cansé de recibir amenazas de muerte, mensajes de hombres diciéndome que me van a buscar y violar, que me van a cortar la cara, gente pasándome fotos de armas, pasándome la dirección de mi casa, todos mis datos, mi documento, mi obra social, mi número teléfono. 50 mil mensajes de todas las redes sociales, amenazas a mi familia y más cosas”, manifestó.

Y agregó: “Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV”.