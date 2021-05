Test de personalidad: ¿Qué ves? ¿Árbol o pareja?

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Los internautas descubrieron en ellos una gran alternativa para combatir el aburrimiento y, además, para conocer en pocos segundos aspectos de su forma de ser.

¿Te animas a descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es mirar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. Cabe recordar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

–Pareja: Si fue lo primero que viste significa que te destacas por ser alguien que tiende a proteger a sus seres queridos. Tu familia y amigos ocupan un lugar de privilegio en tu vida y darías todo por ellos. Sobresales por tu sensibilidad y por siempre ser muy cariñoso con todos. Tienes un corazón muy puro y noble. No guardas rencor y tratas de verle el lado bueno a todo. Para ti, lo que sucede conviene. Estás convencido que existe el amor para toda la vida y eres sumamente fiel en tus relaciones amorosas. A veces te cuesta ser honesto y para no herir, prefieres decir una “mentira piadosa”.

–Árbol: significa que eres alguien que nunca pasa desapercibido. Hay muchos que te ven como un gran referente y aunque no lo quieras aceptar o no lo creas, eres una fuente de inspiración para un gran grupo de personas. Tiendes a destacarte por tu asombrosa inteligencia, tu creatividad y tu coherencia en tu accionar. Cumples a raja tabla tu palabra y detestas la hipocresía. Eres muy sociable y haces amigos con mucha facilidad. No tienes inconvenientes para iniciar conversaciones con desconocidos.

¿Qué viste primero?