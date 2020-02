Wanda Nara se puso barbijo por el coronavirus

Wanda mostró a través de sus historias de Instagram, cómo se cuida de aeropuerto en aeropuerto para no contagiarse el virus que comenzó en China.

La empresaria se fotografió con un barbijo, que aseguró que se lo prestó una empleada del aeropuerto de Fiumicino, en Roma. “Yo no conseguí de comprar porque están agotados. Me regalaron un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo: ‘vos viajas mucho’ y me regaló uno sin usar que tenía”, contó Nara.

