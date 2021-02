Arrestaron a cientos de diputados de Myanmar

Cientos de diputados de Myanmar fueron detenidos, confinados en el complejo donde viven y rodeados por tropas luego de que este lunes, el Ejército diera un golpe de Estado y detuviera a los principales políticos, entre ellos la líder del Gobierno, Aung San Suu Kyi.



“Tenemos comida, pero no podemos salir del recinto“, dijo una diputada a la agencia de noticias AFP, que describió como un “centro de detención al aire libre”, la situación del complejo de viviendas donde residen los legisladores en la capital, Naipyidó.



Otro de los diputados detenidos dijo que él y otros 400 pasaron la noche sin poder dormir, preocupados de que puedan ser llevados a otro lugar, aunque fuera de esos temores estaban bien.



Pudieron hablar entre sí dentro del complejo y comunicarse telefónicamente con el afuera dijo el legislador, que pidió no ser identificado por miedo represalias, informó la cadena de noticias CNN. El diputado dijo que la líder del gobierno no estaba con ellos.

El golpe del lunes ocurrió el mismo día en que los legisladores habían confluido en Naipidó para la inauguración de las sesiones del Parlamento surgido de las elecciones legislativas del 8 de noviembre último.