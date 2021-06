“Ayúdenme, estoy secuestrada”: el desesperado pedido de una abuelita

Una mujer de 85 años pidió ayuda en el centro de salud donde fue llevada a vacunarse contra el Covid-19, revelando mediante una nota que estaba secuestrada por sus familiares.

El desgarrador episodio ocurrió en Iztapalapa, Ciudad de México, y según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana la abuelita, identificada como Carolampia Díaz, fue resguardada tras el pedido de auxilio.

“Ayúdenme por favor que estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí por favor”, decía el mensaje que entregó al enfermero antes de que le aplicara la vacuna.

Así fue como tras haber entrado sola al centro de vacunación, la señora pidió ayuda cuando vio que sus presuntos victimarios, estaban lejos.

Se trata de su propia hija Laura de 39 años de edad, y el marido Ramón de 59. Ambos fueron inmediatamente detenidos, mientras que la abuela fue resguardada y luego quedó al cuidado de otras hijas.