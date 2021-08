“Chile no existe”: la insólita teoría terraplanista que se volvió viral en las redes

CHILE. Una reciente publicación que comenzó a circular por la red social Facebook puso en duda la existencia de Chile, insistiendo en que “no es un país real”. Bajo la consigna “Chile no existe”, el grupo español Tierra Plana hizo circular la descabellada teoría.

Si bien el posteo fue realizado el 9 de agosto de 2.020 en un grupo de terraplanistas, no obtuvo mucha repercusión hasta el miércoles 18 de julio del presente año. En el mismo, una internauta de la agrupación sostuvo que el país que limita con Argentina no existe más que en los mapas.

“Estuve viendo un documental de Chile y cada vez tengo más claro que el país no existe. Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara”, comenzó explicando.

A continuación, agregó: “¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca estuve en Chile y no conozco a nadie haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI o imágenes generadas por computadora”.

Finalmente, concluyó: “De toda la vida me enseñaron mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo, ¿Qué opinan?”.

Como consecuencia de la rápida viralización del posteo terraplanista, el hashtag #ChileNoExiste se convirtió en tendencia dentro de la red social Twitter y cientos de usuarios desconcertados procedieron a compartir todo tipo de memes al respecto.

La mayoría de ellos, basándose en la idea de que viven en una simulación con “casas de cartón” y “personas que actúan”, insistieron en no haber recibido todavía su “sueldo de actores”. “Me deben 27 años de sueldo como actor”, comentó un internauta burlándose de la insólita teoría y de los que creen que la Tierra es plana.

Bajo la misma línea, otro recalcó bromeando: “Otra semana empieza y es hora de grabar, hay que sostener la mentira #ChileNoExiste”. Junto a ello, adjuntó una imagen de juego de cámaras con un fondo de croma verde, para hacer CGI.

Una comparación que no puede faltar es aquello que ocurre tanto en la vida real como en la famosa serie norteamericana, Los Simpson. “Los Simpson lo hicieron otra vez”, escribió un tercer usuario publicando de un globo terráqueo en el que no está Chile.