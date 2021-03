Chile y su exitoso plan de vacunación

Ministro de Salud de Chile, Enrique Paris. Foto: EFE

El ministro de Salud de Chile, Enrique París, enumeró las claves para que su país se ubique entre los más eficientes en el proceso de vacunación contra el coronavirus a nivel mundial. También reveló que el jueves el sistema alcanzó un récord al inocular a 412 mil personas en apenas 24 horas.

En diálogo con una emisora radial de Buenos Aires, París reveló que el gobierno chileno comenzó a prepararse para la exitosa campaña “en mayo de 2020 cuando el ministro era Jaime Mañalich” y todavía no había desarrollos avanzados en ningún país del mundo.

“Las conversaciones con las empresas extranjeras se iniciaron a través del Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud. Un trabajo tripartito y el liderazgo del presidente Piñera”, aclaró.

El ministro resaltó los alcances del reconocido Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI) y al Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI) que son los esquemas de trabajo históricos chilenos implementados de forma sistemática a partir de la década del 70. “Funciona como reloj”, indicó el médico, pieza vital del gabinete de Sebastián Piñera.

Asimismo, precisó que “el sistema público atiende al 80 por ciento de la población y el privado al 15 por ciento”.

Consultado respecto a cómo había sido el proceso para conseguir tan rápido las vacunas, contó que fue el presidente quien dio el puntapié inicial para conseguirlas. “Piñera hizo contacto con los empresarios y hasta con el presidente chino (Xi Jinping) para conseguirlo… e hizo su doctorado en los Estados Unidos con algunos de los gerentes de las empresas de las vacunas”, reveló París.

“Nos han llegado a Chile 10.915.276 vacunas, ya se han usado más de la mitad. De esas 943.800 fueron de Pfizer/BioNTech y 9971476 de Sinovac”, comentó.

El plan original era tener inmunizadas a 5 millones de personas para el 31 de marzo, fundamentalmente adultos mayores y personas con comorbilidad: hipertensos, diabéticos y con cáncer. Sin embargo, el funcionario se mostró optimista en las cifras y cree que ese número se alcanzará la semana próxima de mantenerse este ritmo.

“Queremos lograr vacunar al 80% de la población el 30 de junio”, puntualizó Paris.

Y a modo de conclusión señaló: “Nosotros no pensamos todavía que nos puedan sobrar vacunas. Aquí la Organización Mundial de la Salud debe ponerse más firme y hacer una campaña más solidaria, las vacunas deben repartirse a los países que no tienen dinero. Nosotros hemos donado vacunas en forma humanitaria a Ecuador y Paraguay”.