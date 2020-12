El asesino del Zodiaco nunca pudo ser identificado. Sin embargo, el hombre que pudo mantener su identidad bajo la sombra mató a cinco personas y se atribuyó 32 asesinatos en el norte de California, Estados Unidos.

Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el asesino envío varias cartas cifradas al periódico The San Francisco Chronicle, tal y como relata Zodiac (2007), la exitosa película de David Fincher que llegó al cine y cautivó a la audiencia.

Y a pesar de que la policía siguió la pista a muchos sospechosos, -e incluso tomó testimonio a dos sobrevivientes-nunca pudo identificar al autor de los crímenes.

Ahora, 51 años después de los hechos, un grupo de aficionados pudo descifrar un nuevo mensaje encriptado.

“Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme”, comienza la carta que fue bautizada como “340”, por la cantidad de caracteres que contiene.

“Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme”, escribió el asesino del Zodiaco

Y continúa: “No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada”.

Quienes lograron descifrar el escalofriante mensaje que consistía en una serie de letras y símbolos fueron el estadounidense experto en cifrados David Oranchak -que llevaba trabajando en las cartas del asesino del Zodíaco desde 2006-, el matemático australiano Sam Blake y el belga Jarl Van Eykcke.

Al respecto, Oranchak explicó que para poder descifrar el mensaje tuvieron que entender que las palabras no estaban escritas de forma lineal con una letra inmediatamente detrás de la otra, sino que respondían a un patrón diagonal.

Luego del arduo trabajo, la oficina de San Francisco del Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la validez del descifrado y recordó que el caso sigue abierto, ya que el asesino en serie nunca pudo ser detenido por las autoridades.