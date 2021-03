Detuvieron a la ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez

El ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, confirmó la detención de la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, como parte del caso “golpe de Estado”, el que se investiga el origen de la violencia surgida luego de las presidenciales de 2019, en las que el ex presidente Evo Morales fue acusado por la oposición de fraude electoral.

Áñez fue arrestada en la madrugada de este sábado, después de que se emitiese una orden de detención que llevó a la Policía a rodear su domicilio durante este viernes y después registrarlo, si bien no la encontró en la vivienda.

La ex funcionaria está acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Tras conocerse la noticia de su detención, usó su cuenta de Twitter para expresarse y habló de “persecución política”.

Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 13, 2021

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la denuncia que abrió la investigación que derivó en la detención, “se ha presentado contra la ex senadora Jeanine Áñez, no contra la ex presidenta”, por lo que “no está protegida por un juicio de responsabilidades”.

Por otra parte, las autoridades bolivianas detuvieron este viernes al ex ministro de Energías Rodrigo Guzmán en Trinidad, en el norte del país, a quien “interceptaron en medio de la calle, tres tipos que ni se identificaron, lo subieron a una movilidad y se le llevaron”, según relató su esposa, Dalia Lima.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentran además los ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra -ya detenido-; de Gobierno y mano derecha de Áñez, Arturo Murillo -se encuentra en Estados Unidos-; de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López.

Todos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.