Diario francés publicó la carta de un violador en la tapa en el Día de la Mujer

FRANCIA. Se trata del diario “Libération”, que generó una fuerte polémica al publicar la carta de un presunto violador en sus páginas durante la jornada que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

El medio tituló en tapa “La carta de un agresor a su víctima” y, por ello, fue criticado por cientos de personas y organizaciones feministas que manifestaron su repudio por darle semejante lugar al testimonio de violador, sin contextualizarlo.

A lo largo de la carta, el agresor explica su historia personal, cuenta que fue víctima de un pedófilo cuando era adolescente y atribuye en parte a determinismos sociales y culturales la comisión de la agresión sexual: “La violencia es un hecho. Tiene una fuente. La mía se explica en parte por mi historia, pero también por mi educación y la sociedad en la que crecí”, se justificó.

Al mismo tiempo, el hombre afirmó que la relación que tenía con su novia era tremendamente “apasionada”, además de “sin límites ni barreras, extrema” hasta que “perdió el control”. “Ella, como muerta… Se borró de mi mirada, que se había vuelto primaria y animal. Violé”, escribió.

“Hoy lo reconozco. Pero ciertamente no es gracias a mí. Solo la que llaman ‘víctima’ pudo abrirme los ojos. Entonces, sí, lo reconozco”, amplió el joven quien además al final del texto llama a cuestionar el “prisma de género con el que estamos educados y con el que educamos”.

En tanto el diario que publicó la carta, ante la ola de críticas en las redes, justificó su decisión editorial y consideró que la publicación de la carta “aporta un punto de vista inédito sobre la violación y añade complejidad al necesario debate, en particular para mejorar la prevención”. “Decidimos publicar este documento después de habernos asegurado del consentimiento de la víctima y de haber informado al autor de los riesgos jurídicos que corre”, agregaron.

Asimismo, Alma, la víctima, que está hospitalizada por depresión en un centro psiquiátrico, habría recibido otra carta de su agresor y habría dado el visto bueno a la difusión del texto cuya lectura habría “sido un alivio” para ella, según el diario de izquierda.

“Explicar no es excusar”, argumentó Libération, que no obstante elogia la “fuerza intelectual” de la carta. El violador “no se justifica, no se autoflagela, no se desdice, se explica Decir que da el punto de vista del violador es sólo parcialmente cierto. Su reflexión pretende desafiarnos, sacarnos de la zona de confort de considerar que el violador, el monstruo, es el otro”, agregó el diario.