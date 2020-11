El 86% de los votantes de Trump cree que la victoria de Biden no es legítima

A una semana de la elección presidencial y a cuatro días de los festejos del opositor Joe Biden, el 86% de los votantes de Donald Trump creen sus denuncias de fraude y consideran que la victoria del demócrata es ilegítima, según reveló este miércoles un sondeo realizado por la revista The Economist y la empresa YouGov. Ambos realizaron una encuesta para dimensionar cómo han sido recibidas las denuncias de Trump, quien se niega a reconocer su derrota y ha bloqueado la transición, entre los estadounidenses que votaron.



Según sus resultados, el 60% de los votantes reconoce como legítima la victoria del exvicepresidente Biden, pero esta cifra cambia sustancialmente cuando solo se tiene en cuenta a los que apoyaron a Trump en las urnas.



No solo el 86% no cree en la victoria de Biden, sino que un 80% de los votantes de Trump sostiene que el mandatario no debería conceder y dar paso ahora a una transición del poder.

Mientras Trump sigue denunciando fraude en el escrutinio de varios estados y su campaña presentó múltiples denuncias ante la Justicia, Biden empezó a trabajar en la transición, anunciando su comité de expertos para enfrentar la pandemia y marcando cuáles serán sus prioridades de Gobierno.