Elecciones en Brasil: ya votaron Lula y Bolsonaro

SAN PABLO. Los brasileños votan este domingo en las elecciones generales más polarizados de los últimos 30 años, con el expresidente Luis Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores enfrentando al presidente Jair Bolsonaro, que busca su reelección.

Las mesas abrieron puntualmente a las 8 y deberían cerrar a las 17, cuando la Justicia electoral dará inicio al escrutinio, que se espera ya muestre una tendencia consolidada unas dos horas después.

De acuerdo con Télam, Lula, de 76 años, podría vencer en primera vuelta según los últimos sondeos, pero Bolsonaro asegura que será reelecto por amplio margen. Ambos sufragaron pasadas las 8 hs., casi en simultáneo.

El ex presidente votó en una escuela en el Gran San Pablo y dijo que Brasil volverá “a la normalidad” si derrota a Bolsonaro. “Hace cuatro años no pude votar porque estaba preso por una mentira. Y ahora tengo la posibilidad de ser presidente para que el país vuelva a la normalidad”, dijo Lula al votar en Sao Bernardo do Campo en las elecciones generales de Brasil.

“Si son elecciones limpias, no hay problema, que gane el mejor”, dijo Bolsonaro

Alrededor de las 8.50 de la mañana, el presidente Jair Bolsonaro se mostró confiado en un rápido discurso a los periodistas, antes de entrar en la Escuela Municipal Rosa da Fonseca, en Vila Militar, en Río de Janeiro. Criticó a la prensa, ya que dijo que fue “muy bien recibido en Brasil”, pero que no vio “eso en la prensa”.

“Si son elecciones limpias, no hay problema, que gane el mejor”, afirmó. Destacó las ayudas de emergencia y la agenda económica de su Gobierno y dijo estar “fácil” en la segunda vuelta, si “las elecciones son limpias”. Cuando se le preguntó si respetará el resultado, cualquiera que sea, Bolsonaro esquivó una respuesta.

Según Infobae, la agenda oficial del mandatario no ha sido divulgada, pero la expectativa es que, tras la votación, se dirija directamente al aeropuerto Campo dos Afonsos, también en la zona militar. Desde allí volaría a Brasilia, desde donde seguirá el recuento de los votos.

Elecciones históricas por el nivel de polarización política del país

Más de 156 millones de brasileños estaban habilitados para participar de los comicios, en los que se elegirá presidente, los gobernadores de los 27 estados, 21 senadores, 513 diputados federales y más de 1.000 legisladores regionales. Para la elección se dispusieron 577.000 urnas electrónicas.

Las elecciones se celebran en medio de un clima de tensión provocada por una violencia política inédita durante la campaña y por amenazas de Bolsonaro, de 67 años, de no reconocer los resultados. Según la policía, tres votantes del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, fueron asesinados durante la campaña por activistas bolsonaristas en los estados de Paraná, Mato Grosso y Ceará.

La justicia electoral prohibió ingresar a las cabinas de votación donde se encuentran las urnas electrónicas con teléfonos celulares para evitar divulgación de fake news sobre posibles fraudes como los advertidos por Bolsonaro.

En cadena nacional en la noche del sábado, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil, Alexandre de Moraes, aseguró que está garantizada la libertad y la seguridad para los votantes.

El nuevo presidente de Brasil gobernará el país más grande y poblado y la mayor economía de Sudamérica -y la cuarta del mundo- durante los próximos cuatro años, desde 2023 a 2026. Lula ya fue presidente dos mandatos, de 2003 a 2010, mientras que Bolsonaro, electo en 2018, busca su reelección.