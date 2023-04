En su mensaje pascual, el papa pidió por los refugiados y la paz en Ucrania

Foto: Vaticannews

En su mensaje Urbi et Orbi, el pontífice pidió que obtengamos la fuerza para perseverar en el bien, hacia el encuentro del Bien que no defrauda. … “el mayor pecado es no creer en la fuerza de la Resurrección”.

“Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, como se proclama en las Iglesias de Oriente. Ese verdaderamente nos dice que la esperanza no es una ilusión, ¡es verdad! Y que, a partir de la Pascua, el camino de la humanidad, marcado por la esperanza, avanza veloz”. Esta prisa, nos lo muestran con su ejemplo los primeros testigos de la Resurrección, dijo el Papa.

Ucrania-Rusia-Siria-Turquía

Sobre la situación en esos países, el pontífice pronunció: “que el Resucitado ayude al amado pueblo ucraniano en el camino hacia la paz e infunde la luz pascual sobre el pueblo ruso. Que conforte a los heridos, a los que han perdido sus seres queridos por la guerra, que los prisioneros, dijo Francisco, puedan volver sanos y salvos con sus familias”, exclamó Francisco, “que Jesús abra los corazones de toda la comunidad internacional para que se esfuerce por poner fin a esa guerra y a todos los conflictos que ensangrientan al mundo, comenzando por Siria, que aún espera la paz”, agregó.

“En este día te confiamos, Señor, la ciudad de Jerusalén, primer testigo de tu Resurrección. Expreso mi profunda preocupación por los ataques de estos últimos días, que amenazan el deseado clima de confianza y respeto recíproco, necesario para retomar el diálogo entre israelíes y palestinos, de modo que la paz reine en la Ciudad Santa y en toda la región”, dijo el pontífice Papa y pidió ayuda por el Líbano, aún en busca de estabilidad y unidad.

También pidió por el “querido” pueblo de Túnez, en particular de los jóvenes y de aquellos que sufren a causa de los problemas sociales y económicos, para que no pierdan la esperanza y colaboren en la construcción de un futuro de paz y fraternidad.

Por otra parte, Francisco pidió al Resucitado que sostenga a las comunidades cristianas que están celebrando la Pascua en “circunstancias particulares, como en Nicaragua y en Eritrea”, y pidió al Señor por todos aquellos a quienes se les impide profesar libre y públicamente su fe.

Por último, pidió a Jesús que conforte a los refugiados, a los deportados, a los prisioneros políticos y a los migrantes, especialmente a los más vulnerables, también a todos aquellos que sufren a causa del hambre, la pobreza y los nefastos efectos del narcotráfico, la trata de personas y toda forma de esclavitud.