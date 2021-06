España: Pedro Sánchez indultó a los líderes separatistas catalanes presos

Este martes, el Gobierno español aprobó el indulto a los nueve líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión de 2017 en busca de “restablecer la convivencia” en Cataluña y en España e iniciar una “nueva etapa” que ponga fin al enfrentamiento, anunció el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.



“Con esta acción queremos abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento”, declaró Sánchez en una breve comparecencia en el Palacio de la Moncloa, la sede del Gobierno, minutos después de que su gabinete aprobara los indultos.

Asimismo, Sánchez dijo que los polémicos indultos, rechazados por la oposición de derecha, son parciales, conmutan las penas de prisión de los condenados pero mantienen las penas de inhabilitación y quedan condicionados a que los beneficiados no cometan un delito grave.



“Esta medida de gracia no exige que los beneficiados por ella deban cambiar sus ideas. De hecho, estas personas no fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática”, declaró.



Los nueve indultados, entre ellos varios ex miembros del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la ex presidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre nueve y 13 años por su participación en el fallido intento de independizar a Cataluña de España.



Según la prensa española, la decisión debe cumplir todavía unos pasos administrativos, pero debería hacerse efectiva rápidamente.