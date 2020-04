España: Un argentino canta en el balcón y es furor

Sturba reconoce que nunca se sintió tan artista como ahora, que canta desde el balcón de un cuarto piso del barrio Sagrada Familia, en Barcelona, para ese numeroso puñado de vecinos -en cuarentena por el coronavirus- que cada tarde lo espera ansioso.

Canta hace más de 20 años, se perfeccionó en coros y estudió piano a partir de los 12.

¿Cómo empezó todo?

Eran las 5 de la tarde del sábado 4 de abril cuando el argentino de 30 años tuvo esa ocurrencia que, a decir verdad, nunca supuso que sería bienvenida. “Pensaba que me iban a putear los vecinos, que me iban a gritar o decir que me callara, pero no creí que iba a tener semejante apoyo. Yo canto con los ojos cerrados, por lo que no advierto qué sucede alrededor. Cuando terminé ‘Imagine’, vi un montón de cabecitas asomadas y los aplausos me desestructuraron”, declaró el muchacho que vive en la ciudad catalana desde fines de 2018.

Después de “Imagine” siguió “Hey Jude” y Pablo se animó a dialogar con sus vecinos de la calle Carrier de Lepant cuando la demanda empezó a multiplicarse.