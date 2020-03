Guaidó denunció que intentaron asesinarlo

Juan Guaidó saluda en el Congreso de EEUU mientras Donald Trump pronuncia su discurso. Foto: AFP

CARACAS, VENEZUELA. El líder opositor Juan Guaidó aseguró que un grupo armado intentó asesinarlo el sábado por la mañana cuando participaba en una manifestación antigubernamental en el estado Lara (oeste) y culpó por ello al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

«La cobarde dictadura intentó asesinarme. Tiene más de nueve impactos de bala nuestro vehículo», dijo Guaidó durante una alocución que transmitió a través de sus cuentas en las redes sociales durante la noche del sábado.

«Dispararon, accionaron armas de fuego cerca de nosotros, me apuntaron, pero eso no nos va a hacer retroceder», prosiguió el opositor, reconocido como presidente legítimo por más de 50 países. Es el encargado por la Asamblea Nacional de Venezuela, uno de las pocas instituciones no cooptadas por el chavismo.

Según Télam, Guaidó dijo saber a qué enfrentarse al «retar» al gobierno chavista, al que considera una «dictadura» que, continuó, tiene vínculos con el narcotráfico y con grupos terroristas.

«Por eso envía a estos asesinos», apuntó Guaidó tras recordar su llamamiento a protestar en Caracas el próximo 10 de marzo, cuando espera retomar el control de la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que desde el 5 de enero está bajo el mando del diputado Luis Parra.

