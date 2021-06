Hallaron en el Caribe un barco a la deriva con 20 muertos a bordo

Un navío sin rumbo y con 20 cadáveres en su interior fue encontrado por un grupo de pescadores cerca de uno de los destinos paradisíacos que atrae turistas en el Mar Caribe. Los trabajadores alertaron a la Policía luego de ver un barco a la deriva la mañana del jueves 24 de junio, y el hallazgo generó todo tipo de especulaciones, aunque ninguna ha sido confirmada aún.

Las autoridades de la isla afirman que los investigadores descartaron la idea de un asesinato, pero las identidades y los orígenes de los fallecidos son parte de la pesquisa que intenta determinar qué pasó a bordo. El comisionado de policía, Trevor Botting, señaló: “Mis investigadores están trabajando para establecer sus identidades y cómo se encontraron con su muerte”.

Botting, también expreso: “Al lidiar con esta situación, quiero rendir homenaje a mi equipo policial en el Gran Turco y a los de Salud y otras agencias de TCIG que asistió en la recuperación de los cuerpos. Este incidente fue una tragedia humana y una escena muy angustiosa.”

Estos mismos sostienen que el barco no tenía Turks and Caicos como destino final, y que era extranjero. Turks and Caicos es un destino imán para haitianos tratando de escapar la pobreza de su nación, pero también es un lugar usado como punto de transbordo por los traficantes de personas.