Hallaron en Jerusalén un tesoro romano de 2.000 años

Objetos incautados por la Policía que probablemente datan de la rebelión de Bar Kojba contra los romanos, en el siglo II. Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority

La Policía israelí detuvo durante una patrulla rutinaria un vehículo sospechoso que iba en sentido contrario por una calle de sentido único en Jerusalén. Durante el registro en el maletero del coche, los agentes hallaron una caja con raros objetos arqueológicos de bronce.

La Autoridad de Antigüedades de Israel comunicó que los objetos descubiertos, entre ellos cientos de monedas del Imperio romano tardío, incensarios ornamentales y una jarra de bronce, tienen 2.000 años de antigüedad.



Los arqueólogos creen que los objetos probablemente fueron incautados durante la rebelión de Bar Kojba, una revuelta judía contra el dominio romano en el siglo II d. C., informa The Times of Israel.

Suponen que los objetos fueron robados del lugar donde habían sido ocultados deliberadamente o de un complejo donde se escondía la población, tras las batallas durante la rebelión de Bar Kojba, y que los ocupantes del automóvil los estaban llevando a Jerusalén para venderlos a un comerciante de antigüedades.

En ese contexto, las autoridades abrieron una investigación penal contra los tres sospechosos que fueron encontrados con los objetos.