“La grieta en Brasil vino para instaurarse”, dijo Gustavo Cardozo

Foto: AFP

Este domingo por la tarde, cientos de manifestantes tomaron por la fuerza, las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, ubicados en Brasilia.

Los grupos extremistas irrumpieron en los palacios violentamente, destruyendo todo lo que se encontraron a su paso, mientras el presidente Lula Da Silva se encontraba de viaje en la ciudad de Araraquara, en el estado de Sao Paulo.

En ese contexto, este lunes, en el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro, se consultó sobre el tema con el analista internacional, Gustavo Cardozo, quien habló vía Zoom desde el país vecino: “se vivieron momentos críticos en el día de ayer en Brasilia y una situación sin precedentes, si había habido unas manifestaciones años atrás”, expresó.

En esa línea agregó: “una situación compleja que pone en evidencia que la grieta en Brasil vino para instaurarse y que hay un gobierno democráticamente elegido, que no tiene el apoyo de esa gran parte de la sociedad y, que, lamentablemente algunos sectores no ven otra forma de manifestarse que no a través sea la violencia”.

“Por otro lado, vemos un Bolsonaro, que desde Estados Unidos no ha dado un mensaje claro para tratar de pacificar a aquellos sectores que son seguidores de él y hoy Brasil se encuentra en una situación de crisis de institucionalidad, o de falta de reconocimiento de esa institucionalidad”, afirmó Cardozo.

Con a la llegada de Lula al poder por tercera vez señaló: “es sabido que hay sectores de ultraderecha, más a la derecha de lo que es Bolsonaro y su seguidores que no ven con buenos ojos el retorno de Lula. Un PT que viene muy debilitado por casos de corrupción, viene muy marcado por eso, por Lavajato y Petrobras y que, estos sectores de la sociedad no ven con buenos ojos la política que podría llegar a desenvolver y a desarrollar Lula dentro de Brasil”, declaró.