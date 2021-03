La Ruta Marítima del Norte, una alternativa al Canal de Suez

Foto: Un buque navega por la Ruta Marítima del Norte. Youtube / @Росатом

Cientos de barcos continúan acumulándose frente al Canal de Suez, que permanece bloqueado desde este martes luego de que enorme portacontenedores MV Ever Given, de bandera panameña quedara varado. Se espera que en las próximas sea liberado, hay una flota de remolcadores que se encuentran trabajando en ello.

La situación genera temores por este retraso inesperado que podría afectar la cadena de suministro global y los precios de gas y petróleo, y causa reflexiones sobre la necesidad de una alternativa a esta vía marítima.

En ese contexto, en Rusia se menciona a la Ruta Marítima del Norte. Se trata de una vía más corta entre la parte europea de Rusia y el Lejano Oriente, así como la principal comunicación marítima en el Ártico ruso. Este camino bordea la costa norte de Rusia a través de los mares del océano Ártico a lo largo de 5.600 kilómetros desde el estrecho de Kara hasta la bahía de Providéniya.

Transportar mercancías desde el Lejano Oriente hasta Europa a través del Canal de Suez obliga a recorrer más de 23.000 kilómetros. En cambio, la Ruta Marítima del Norte es de solo algo más de 14.000 kilómetros.

Ante el derretimiento masivo de las capas de hielo polar, la Ruta Marítima del Norte se está convirtiendo en una opción cada vez más atractiva para el transporte global de mercancías, debido a que puede reducir en aproximadamente 10 días los viajes de Europa a Asia en comparación con las rutas a través del Canal de Suez.

El uso de la Ruta Marítima del Norte también puede ser favorable desde el punto de vista ecológico. De acuerdo con el viceministro ruso para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, Anatoli Bobrakov, teniendo en cuenta el valor actual de los créditos de carbono, los transportistas podrán ahorrar hasta 500 millones de euros (más de 589 millones de dólares) al año utilizando la vía ártica “debido a la reducción de las emisiones de carbono, en comparación con el transporte de volúmenes similares a través del Canal de Suez”, según señaló.

Según los datos del Ministerio ruso para el Desarrollo del Lejano Oriente y el Ártico, en 2020, alrededor de 33 millones de toneladas de carga fueron transportadas por la Ruta Marítima del Norte.