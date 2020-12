MADRID. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la comercialización de la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer/BioNTech, de las cuales la Unión Europea tiene compradas 300 millones de dosis que van a empezar a distribuirse el 27 de diciembre.

Según informa La Vanguardia, tras la noticia, la Comisión Europea (CE) otorgó una licencia condicional para el uso “al mismo tiempo y en las mismas condiciones” en los países europeos de la vacuna.

“En menos de un año, se ha autorizado una vacuna para una nueva enfermedad”, expresó Emer Cooke, directora ejecutiva de la agencia. Y aseguró: “la vacuna cumple los rigurosos estándares de la UE en seguridad, eficacia y calidad”.

De acuerdo con información oficial, en Europa, la vacuna de Pfizer se aplicará a mayores de 16 años. Respecto de las embarazadas, los médicos analizarán puntualmente cada caso. Es que la agencia europea no dispone de suficiente información de los ensayos clínicos realizados por los fabricantes sobre el riesgo potencial de las mujeres embarazadas.

La vacuna sería efectiva frente a nuevas cepas del virus

Por otra parte, los científicos de la EMA consideran que no hay ninguna evidencia que indique que la vacuna no vaya a ser eficaz contra las nuevas variantes del Covid-19. Este dato es muy relevante debido a la irrupción y avance de una nueva cepa del virus en Reino Unido. La nueva variante es más contagiosa que la cepa conocida del SARS-CoV-2. Por el momento, esto no preocupa a la agencia europea.

Pfizer es la primera vacuna que se utilizará en la Unión Europea. Ya se emplea en Reino Unido y Estados Unidos. El gobierno británico autorizó esta misma vacuna el 3 de diciembre y en Estados Unidos el 11. En el caso de la UE, se esperaba que la aprobación se concretara para el 29 de diciembre.

En Argentina, la vacuna de Pfizer está en el centro del debate político, porque el gobierno no cerró el acuerdo y no brindó precisiones sobre la negociación. Actualmente, sólo acordaron con el gobierno de Rusia para el traslado y aplicación de unas 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V.