México: El cuerpo de un argentino fue encontrado enterrado en el jardín de su secretaria

Conmoción en México por la muerte de un argentino, cuyo cuerpo apareció, después de un mes sepultado en el jardín de la casa de su secretaria personal.

Se trata del conferencista sobre asuntos cósmicos Daniel Cipolat, conocido en el ambiente con el seudónimo de “Dandelion” (diente de león), quien hace un mes le había comunicado a sus seguidores en redes sociales: “Ahora me tocó a mí…” haciendo referencia al contagio de coronavirus y día después agregó: “Recen por mí”.

El 3 de septiembre, escribía en Facebook: “Llamado solidario. Daniel Cipolat está pasando momentos muy críticos en su salud por el covid. Apelamos por su solidaridad para que pueda salir de esta difícil situación. Necesitamos de su más alto apoyo”.

Según trascendió, las publicaciones ahora están en manos de los investigadores para verificar si fueron escritas por él o por su secretaria personal Linda Uribe, una mujer de nacionalidad mexicana que está prófuga.

Además de no comunicarse con los suyos, Cipolat, que daba conferencias sobre asuntos cósmicos, no mandó un mensaje de cumpleaños a su ex esposa, como hacía cada año. Tampoco respondía al celular. Alarmada, la familia consiguió contactar con su secretaria.

“Uno de mis hijos la contactó el 6 de septiembre, alrededor del mediodía y así, sin anestesia, le dijo que Daniel había muerto esa mañana”, explicó la ex del conferencista al diario Clarín.

Entonces, Nicolás, uno de los hijos de Cipolat, que vive en México DF, fue a visitar a la secretaria a Cancún. Al llegar, la mujer le explicó que había enterrado a su padre en el jardín de su casa, por “deseo expreso de éste”.

Luego de la confesión, Uribe se dio a la fuga y actualmente se desconoce su paradero. Por su parte, la Policía encontró el cuerpo de Cipolat enterrado en el jardín, tal como ella informó.

La Justicia realizará una autopsia del cuerpo para determinar la fecha y la hora de la muerte.