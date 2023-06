Murió el “Unabomber”, el terrorista ermitaño que aterrorizó a EEUU

ESTADOS UNIDOS. Ted Kaczynski, un hombre apodado “Unabomber” y cuyos ataques con paquetes bomba aterrorizaron a Estados Unidos entre 1978 y 1995, fue encontrado muerto en su celda a la edad de 81 años, informaron el sábado medios estadounidenses, citando a la Oficina Federal de Prisiones.

Según publicó Ámbito, Kaczynski, un matemático graduado de Harvard, fue encontrado muerto en la mañana en su celda en una cárcel de Carolina del Norte, donde había sido trasladado en 2021 desde una prisión de máxima seguridad por problemas de salud, informó la cadena NBC News.

Dieciséis atentados con bombas en 18 años

Desde 1978 y durante 18 años había enviado 16 bombas escondidas en paquetes postales a diversas personas y empresas. En septiembre de 1995, producto de las amenazas de atentados, obligó a The Washington Post, junto con The New York Times, a tomar la angustiosa decisión de publicar su manifiesto de 35.000 palabras, “La sociedad industrial y su futuro”. En ese escrito, Kaczynski afirmaba que la sociedad y la tecnología modernas conducían a una sensación de impotencia y alienación.

A través de esa publicación, David Kaczynski, hermano del “Unabomber” reconoció la forma de escribir y los tópicos del manifiesto y lo denunció ante las autoridades. Eso condujo al arresto del terrorista en 1996, y luego, a su condena a varias cadenas peretuas sucesivas en 1998.

Las bombas de fabricación casera que Kaczynski mandó por correo, entre ellas una que explotó en un vuelo debido a la altitud, modificaron la forma en que los estadounidenses enviaban paquete y embarcaban en los aviones. El FBI lo llamó “Unabomber” porque en principio creía que su objetivo eran las universidades y las aerolíneas.

Theodore Kaczynski (AP Photo/Elaine Thompson, File)

Quién fue y cómo vivió el Unabomber hasta su detención

El matemático no conocía a ninguna de sus víctimas y generó inquietud en la población al perpetrar ataques aparentemente aleatorios en todo el país. Lo atraparon en una cabaña de 3 metros por 4 en el este de Missoula, estado de Montana, donde vivía sin calefacción, electricidad y fontanería, a base de caza, cultivo y pesca.

Ted Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, hijo de católicos polacos de segunda generación. Tocaba el trombón en la banda del colegio, coleccionaba monedas y se saltó los cursos sexto y undécimo. Así ingresó en la prestigiosa universidad de Harvard con sólo 16 años.

Según Infobae, después de cursar estudios de posgrado en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, consiguió un trabajo como profesor de matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, pero el trabajo le resultó difícil y lo dejó abruptamente a principios de los 70s. Y a finales de esa década se instalaría en la cabaña sin electricidad, viviendo como un ermitaño, para fabricar y enviar las bombas que aterrorizaron a Estados Unidos entre 1978 y 1996.