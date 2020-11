Nicaragua: un hombre se enfrentó al huracán Eta para proteger a su familia

Nicaragua ha sido testigo del nacimiento de un héroe, luego que Byron Nihimaya Cirilo enfrentase al huracán Eta y sus vientos de 240 kilómetros por hora para defender a su pareja, quien yacía enferma cuando el ciclón impactó la costa Caribe nicaragüense, el pasado martes 3 de noviembre.

En un vídeo compartido en las redes sociales, Byron, de 32 años, aparece con el torso desnudo intentando alcanzar el techo de su casa desde un árbol. Tras varios intentos, logra hacer contacto con la parte superior de la vivienda para repararla en medio de la furia del huracán Eta.

La motivación de Byron Nihimaya era su esposa Ivis Hodgson, quien estaba con fiebre dentro de su hogar resistiendo a la lluvia junto a su sobrina de 12 años, hija putativa de ambos.

“Fue difícil, pero como no quiero que le haga daño (el huracán) a mi mujer, me subí, puse unos clavos en el zinc, y me baje”, dijo Nihimaya a un medio local.

Tras conocerse su heroico acto, el dueño de una ferretería se ofreció a brindarle los materiales necesarios para colocarle un nuevo techa a su vivienda y no tengan que atravesar más penurias de ese tipo.

El huracán Eta dejó en Nicaragua una estela de destrucción que todavía no ha sido cuantificada por las autoridades, pero que se nota en casas que quedaron hechas astillas, barcos encallados tierra adentro, árboles y postes de tendido eléctrico caídos y techos enteros sin sus viviendas.