Ofrecen cerveza gratis a quienes se vacunen contra el coronavirus

El estado de Nueva Jersey anunció un nuevo programa para incentivar a quienes se oponen a darse la vacuna contra el coronavirus y al parecer esta sería una buena herramienta para que estas personas cambien de opinión.

Este martes, el estado estadounidense de Nueva Jersey anunció que darán una cerveza gratis a quienes se vacunen contra el coronavirus. Esta nueva y tentadora respuesta surgió debido a que todavía hay gran parte de la población que se muestra reacia a recibir una primera dosis.

“Shot and Beer” es el nombre de este nuevo programa y consiste en una tarjeta de vacunación que además será el boleto para una cerveza gratis en diferentes bares del estado. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy tiene el objetivo de llegar a los 4,7 millones de residentes inmunizados a finales de junio y fue el encargado de anunciar esta nueva forma de incentivo.

Según la agencia de noticias ANSA, Murphy explicó que ofrecerá un vaso de cerveza gratis en los lugares participantes a cualquier persona mayor de 21 años que reciba su primera dosis de la vacuna durante mayo. “Necesitamos ese impulso. Tenemos que encontrar la forma de motivar a la gente y esta es una forma de hacerlo“, dijo en dialogo con la cadena ABC News el doctor Perry N. Halkitis, decano de la Escuela de Salud Pública de Rutgers.

No obstante, este no es el único método que el estado está adoptando para aumentar el número de vacunados: Campañas puerta a puerta, llamadas telefónicas a personas que se preinscribieron para recibir la misma, pero que no asistieron a sus citas y contactos con socios comunitarios son otras herramientas utilizadas para fomentar la campaña de vacunación.