Los viceministros de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, y Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, comparecieron para responder, precisamente, a una acusación de Morales, quien pidió explicaciones al gobierno boliviano por los 25 vuelos que habría hecho a Brasil el avión presidencial, el FAB-001, según publicó el diario boliviano ‘Página Siete’.

“Este señor no tiene moral para poder hablar” dijo Alanoca y acusó a Morales de «mentir» y contraatacó: “Este avión ha sido utilizado por Evo Morales desde 2010 hasta 2017 147 veces”.



En cuanto a los viajes que realizó Evo, el viceministro sugirió que estos viajes no serían oficiales, sino de ocio, y que, en ellos, habría trasladado a acompañantes, entre ellas, su entonces jefa de Gabinete, Patricia Hermosa, por motivos personales, según informa el diario boliviano ‘La Razón’. “Aquí viene lo sorprendente, que ha hecho viajes incluso a Punta Cana con el FAB-001 y, paradójicamente, en la mayoría de viajes que hace son con Patricia H. (…) ¿Qué hace una jefa de Gabinete o una secretaria de su excelencia, en ese momento, acompañado al presidente a hacer viajes a Punta Cana?”, cuestionó.



Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales, la primera en reaccionar fue la diputada Valeria Silva, quien señaló que el ex mandatario fue a Punta Cana, en 2017, para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).