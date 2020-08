Renunció el primer ministro de Japón

Abe, de 65 años, notificó su intención de renunciar por razones de salud: colitis ulcerosa crónica, que viene sufriendo desde que era adolescente y que empeoró en el último tiempo.



El funcionario manifestó que no quería que su enfermedad se interpusiera en la toma de decisiones y se disculpó con el pueblo japonés por no completar su mandato.



“Si se está enfermo y no se está en buena forma física, no se deben tomar decisiones políticas importantes ni dejar de producir resultados”, afirmó en una rueda de prensa en la sede de la Jefatura de Gobierno, según informó la agencia de noticias EFE.

En junio, Abe tuvo un chequeo diario en el que se encontraron señales de que estaba regresando la colitis ulcerosa crónica. A partir de entonces, comenzó a ser tratado con un nuevo medicamento.



El lunes fue su última visita al hospital y coincidió con un récord en su gestión: 2.799 días seguidos como primer ministro, el período consecutivo más largo en la historia reciente del país.