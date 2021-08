Se derrumbó una tribuna en pleno partido de fútbol en Brasil

El reloj del árbitro marcaba 30 minutos del segundo tiempo en el encuentro entre Imperatriz y 4 de Julio por la Serie D de Brasil cuando cedió una tribuna y se derrumbó a metros de los futbolistas. Afortunadamente no se registraron heridos.

Un fuerte temporal azotaba la ciudad de Imperatriz mientras el conjunto local recibía a 4 de Julio en el Estadio Frei Epifanio d’Abadia, lo que provocó el derrumbe de una parte de las tribunas, generando pánico entre los presentes.

El techo de la tribuna se desplomó y llegó a golpear parte del banco de suplentes de 4 de Julio, pero de milagro el cuerpo técnico y jugadores ya se habían alejado por la tormenta.

Al no haber público no se registraron ni víctimas fatales ni heridos. “Salté, me golpeé la espalda, la reja venía hacia nosotros. Todos salieron ilesos, pero fue desesperación”, aseguró Gilmar Bahía, futbolista de 4 de Julio.