Temen que Donald Trump lance un ataque nuclear

Pelosi informó a sus pares en el Capitolio que el contacto con Milley tuvo el objetivo de “discutir precauciones disponibles para evitar que un presidente inestable inicie hostilidades militares”.

También aseguró que la actual situación actual “con este presidente desbocado, no podría ser más peligrosa”. Milley respondió que se han impuesto medidas en esa línea, según señaló The Associated Press.

En la carta, Pelosi insistió con la idea de remover a Trump de su cargo. “Si el presidente no deja su cargo de manera inminente y voluntaria, el Congreso procederá con sus acciones”, expresó.

Esta revisión permite al vicepresidente y al gabinete a remover del poder al Presidente si creen que no está en condiciones de hacer su trabajo. Cabe recordar, incluso, algunas frases que Trump pronunció al referirse a su “botón nuclear”.

Los demócratas emiten opiniones cargadas de amenazas en ese sentido y hasta algunos republicanos están de acuerdo. “Si el vicepresidente y el gabinete se niegan a levantarse, el Congreso debe volver a reunirse para acusar al presidente”, señaló, entre otros, el senador Chuck Schumer.

Joe Biden asumirá la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero y, este viernes, Trump comunicó que no asistirá a la ceremonia de traspaso de mando.