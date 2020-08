Trump prohibirá Tik Tok en Estados Unidos

“En cuanto a TikTok, la prohibiremos en Estados Unidos”, Donald Trump. En ese contexto, dijo que este sábado ya puede usar sus poderes económicos en situaciones de emergencia o una orden ejecutiva para prohibir la plataforma en cuestión.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado indicó que no apoya la posibilidad de la compra de TikTok por una empresa estadounidense. Previamente, The New York Times informó con referencias a una fuente familiarizada con el tema, que Microsoft adelanta conversaciones para adquirir la red social china.

TikTok, versión internacional de la plataforma china Douyin, tiene alrededor de 800 millones de usuarios fuera de China y es la séptima red social más popular del mundo, de acuerdo los datos del portal Datareportal

A fines de octubre del 2019, dos senadores estadounidenses, el demócrata Charles Schumer y el republicano Tom Cotton, cuestionaron las prácticas de recopilación de datos de ByteDance, la empresa china operadora y propietaria de TikTok.

Y en diciembre, el mando de la Armada de EE.UU. prohibió el uso de TikTok en dispositivos conectados a la red interna del Cuerpo de Marines, argumentando que representaba “una amenaza a la seguridad cibernética”.