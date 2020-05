Venezuela: Fuerzas militares tomaron las instalaciones de una operadora de TV

Foto: AFP

DirecTV, líder de la televisión por suscripción en Venezuela, fue duramente afectada por el chavismo: fuerzas militares tomaron a la fuerza sedes, oficinas e instalaciones de la operadora televisiva, perteneciente a la estadounidense AT&T, tras la orden de ocupación dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

AT&T decidió finalizar a sus emisiones en Venezuela “ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos legales” de EEUU y, al mismo tiempo, las exigencias del Gobierno de Nicolás Maduro que impone sus canales en la parrilla televisiva de DirecTV, incluidos los sancionados Globovisión y Petróleos de Venezuela (PDVSA).

“La dictadura amenaza y chantajea a DirecTV desde hace años. Ahora quiere tomar rehenes para evitar que vuelva la señal, todo para que tú no estés informado. No sólo son culpables de que DirecTV se haya ido del país, ahora les quitan los equipos y amenazan a sus ex trabajadores”, acusó Juan Guaidó , el líder principal de la oposición.

En las últimas horas, en Caracas varias noches seguidas los ciudadanos hicieron “cacerolazos”, por la pérdida de la operadora televisiva, que les brindaba entretenimiento e información en medio de la pandemia.