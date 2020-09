A 30 años del crimen de María Soledad Morales

Ada, la mamá de María Soledad Morales. Foto: elancasti

CATAMARCA. El asesinato de María Soledad Morales tuvo lugar el 8 de septiembre de 1990 en Catamarca, cuando todavía el agravante por violencia de género no se había incorporado al texto del Código Penal.

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario, las heridas aún siguen abiertas.

“30 años sin Soledad, 30 años sin mi hija, 30 años en los que aprendimos con Elías a convivir con el dolor”, manifestó Ada Rizzardo, la madre de María Soledad Morales al diario “elancasti” de la provincia de Catamarca.

Y añadió: “creo que ella ya no está sola, está con su papá, al que tanto amaba. No sé si están descansando porque creo que los dos se fueron con las manos vacías, sin justicia. Cuesta mucho resignarse, cuesta mucho decir que tengo que dejarlos descansar, cuesta mucho. No hay ninguna mamá en el mundo que pueda olvidar a un hijo. Cómo puedo dejar todo así no más y olvidarme de todo lo que le hicieron, de todo los que nos hicieron”.

“A mi hija la mataron dos veces, física y moralmente, porque la calumnia e injurias que levantaron contra ella fue terrible, justificaban la muerte de una chiquilina de 17 años, qué daño pudo haber hecho mi hija para merecer semejante muerte”, declaró la catamarqueña.

La Red Infancia Robada- Foro Catamarca prepara actos para recordar María Soledad Morales. Por ello se organizan una serie de actividades que tendrán lugar entre el 7 y el 10 de septiembre.