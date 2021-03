Caso Ramona Gauto: Buscan demostrar la inocencia de Jorge De Jesús y seguir otras líneas de investigación

POSADAS. Este lunes, el juez de instrucción 2, Juan Manuel Monte, ordenó la detención de cuatro hombres, sospechosos de ser partícipes del crimen de Ramona Mercedes Gauto (37), por el que fue condenado a su ex pareja Jorge De Jesús (49) en abril de 2015.

En ese contexto y para conocer más detalles de la investigación del caso, Misiones Cuatro dialogó con Arturo Irigoyen Cúndom, abogado de Daniel, el hijo de Ramona Gauto y Jorge de Jesús, quien busca ser querellante en la causa y demostrar la inocencia de Jorge De Jesús.

“Estamos peticionando ser parte querellantes en la causa, a pesar que el juez nos atiende nos libró un montón de medidas que solicitamos, pero todavía no tenemos la resolución. No somos admitidos como querellantes en la causa, se hicieron notificar a los imputados en el caso y creemos que está próxima a dictarse esa resolución”, explicó el letrado.

Y añadió: “estaba ordenada la detención en el expediente de cuatro personas cuando se elevó la causa a juicio de Jorge de Jesús, se armó una cabeza de sumario, se ordenó investigar paralelamente en relación a Jorge de Jesús, la causa ha decido llevar a juicio. Paralelamente, se ordenó la investigación en relación a otras personas que estaban imputadas en el hecho y esa cabeza de sumario, que le llaman ellos, es una investigación que nunca se siguió adelante, nos presentamos como querellantes para impulsar el proceso”.

Nuevas líneas a investigar

Con respecto a los nuevos sospechosos, reveló que uno es de apellido Muñoz y otros dos de apellido Dos Santos, que trabajaban en el comercio de la familia Gauto-De Jesús. Contó que uno de ellos “dio un testimonio de una causa muy importante, que es la persona a la cual nosotros seguimos que fue el móvil de un robo. Esa persona explicó que estuvo en el departamento de Ramona días antes, el 16 de mayo, ella fallece el 22, entonces, esa persona estuvo buscando dinero que habría en la casa de Ramona con la venta de un inmueble. En algún momento se comentó en el negocio que se iba a hacer la operación con ese inmueble y los imputados habrían tomado conocimiento de ello e intentaron dar con ese dinero. Ese es el testimonio de esa persona, Muñoz, que también está ordenada su detención. Esa testimonial está en la causa y no se siguió esa línea de investigación”, explicó el abogado.

Con respecto a la situación procesal de Jorge de Jesús dijo que en principio “no cambia”. “Lo que tenemos que determinar la situación procesal de esos imputados en la causa, eso quedó en el olvido, en 2013, nosotros lo retomamos ahora en el año 2020”, precisó Irigoyen Cúndom.

“En la investigación hay dos ADN masculinos en el lugar del hecho y Ramona presentaba signos de defensión. Lo que está claro acá, en el lugar del hecho no hubo una sola persona y tampoco fue Jorge De Jesús, que fue condenado en un manto de dudas con la morfología de una zapatilla que tenía en ese momento y él no tenía ninguna lesión física”, manifestó el letrado.

Dijo haber conocido a Ramona, que era una persona muy robusta y practicaba boxeo: “no creo que una persona pueda salir ilesa ante la defensa de ella. Eso es lo que pasó con Jorge, por eso creemos en su inocencia y queremos buscar y llegar a la verdad real, que es el fin del proceso penal. Acá la verdad real está de manifiesto, no se buscó, no quiso buscar y no se encontró, es por ello que hoy en día está en la Corte”.

Además, manifestó que por medios periodísticos tuvo conocimiento que uno de los involucrados quedó detenido y que le habrían otorgado prisión domiciliaria.