Darío Pietrowski volvió a faltar al inicio de su juicio

El ex intendente de la localidad de Almafuerte y ex diputado provincial, Pedro Darío Pietrowski (51), presentó un certificado médico con diagnóstico de Covid positivo. De esta manera, se volvió a suspender el debate oral en el que debía ser juzgado por hechos de amenazas contra su ex pareja Celia Smiak.

A último momento, el implicado presentó un certificado de Covid positivo, en el cual se establece que debe permanecer aislado hasta el 7 de junio.

De esta manera, el proceso debió volver a suspenderse, como sucedió a mediados de marzo, cuando Pietrowski faltó sin previo aviso y, horas después, por intermedio de sus abogados, subió al sistema digital de expedientes un certificado médico dejando sentado que no pudo concurrir al debate por un cuadro de hipertensión arterial.

A principios de agosto de 2018, Pietrowski fue denunciado por la actual intendente de Almafuerte, por reiterados episodios de violencia verbal, física y amenazas de muerte.

El expediente de la causa fue elevado a juicio oral y público por el delito previsto en el artículo 149 bis del Código Penal con penas de hasta cuatro años de prisión efectiva, por la fiscal de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, María Gisela Casafus de Castro, en diciembre de 2018.

Posteriormente, Pietrowski se negó a un acuerdo de juicio abreviado por el que iba a enfrentar una pena de un año de prisión en suspenso si se reconocía culpable, por lo que no le quedó otra alternativa más que someterse al juicio oral que estaba previsto, pero en marzo no se presentó y ahora adujo haber contraído coronavirus.

