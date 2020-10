Decidió hacer un juicio al Estado porque lo jubilaron sin respetar la ley

POSADAS. Mario Tarnowski dialogó con Misiones Cuatro y contó que decidió iniciar un juicio al Estado por considerar que lo jubilaron sin respetar lo que estipula la ley.

“Es un juicio que no tenía que haber llegado al estado judicial, tendría que haberse resuelto dentro de la misma institución no ir a juicio, porque todo trabajador de la fuerza tiene una ley que lo ampara”, explicó el hombre.

Y agregó: “la misma institución tendría que haber resuelto el tema de entrada, hubo una equivocación y como no tuve respuesta de la institución, caímos en la burocracia de la justicia federal”.

Consultado sobre la justificación que le dieron sobre su jubilación, dijo que se debió porque “las fuerzas de seguridad tienen que producir la vacante. La Junta de Clasificación tiene que producir la vacante a través del retiro obligatorio”.

“La justicia dice que está dentro de la facultad pasar a disponibilidad a los agentes, pero dentro de la ley, la ley es clarita, a mí me pasaron dentro de la ley 2416 artículo 101 inciso A y C. Dentro de la sentencia borraron eliminaron el inciso C, la parte más importante del juicio, donde dice pasarán a disponibilidad los agentes que hayan cumplimentado el límite de edad y los 30 años de servicio”, declaró Tarnowski.

“Esta justicia federal actuó en contra de la ley, es una sentencia ilegal, hay una mala praxis y el abogado y la abogada son los culpables de mi situación”, añadió.

Dijo que la mala praxis es porque su abogada dejó pasar los plazos (entre 10 y 15 días) y que el juicio quedó sin efecto.