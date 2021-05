El chofer de Vigo que atropelló y mató a un ciclista sigue libre

POSADAS. El chofer de la ex ministra de Acción Cooperativa, José Galarza, iba al mando de un Toyota Corolla que se encontraba en ese entonces en depósito judicial, a nombre del mencionado organismo. Conducía en estado de ebriedad y atropelló a Julián Martín Abente Gutiérrez, quien iba en una bicicleta. El ciclista sufrió lesiones de consideración y posteriormente falleció.

A pocos meses de cumplirse dos años del fatídico hecho, Federico Tilli, el abogado querellante de la familia de Julián Martín Abente Gutiérrez, habló con Misiones Cuatro y dio detalles de cómo sigue la causa.

Contó que Galarza-que está imputado en el caso-se encuentra en libertad.

“Hemos apelado una resolución que revocaba la rebeldía del imputado, a fines del año pasado. Habíamos invocado la solicitud que se lo vuelva rebelde porque no se lo encontraba en los domicilios que él mismo había dado en la indagatoria. Es raro que la policía vaya a un barrio y no lo encuentre y más si está imputado en un delito. Mas raro resulta que en esta instrucción, en la querella ha planteado en reiterada ocasión que se realice un socioambiental para tener información del imputado, prueba que todavía no ha sido acumulada a la instrucción”, explicó el letrado.

Dijo que el imputado se encuentra en libertad: “lo que queremos intentar es que no se ausente del accionar judicial”, precisó Tilli, quien agregó que desconoce el paradero de Galarza.

“En todo caso que lo ponga en rebeldía y que lo detenga”, manifestó el abogado.

“Él estaba como chofer como tantos otros, pero lógicamente la responsabilidad penal cae sobre él. En lo civil si es responsable”, señaló Tilli.