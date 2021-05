El Colegio de Abogados pide que Fragueiro no siga ejerciendo como juez de familia

POSADAS. Este miércoles, desde el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, presentó formalmente ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) el pedido de destitución del juez de Puerto Iguazú denunciado por abuso.

Valeria Soczyuk, la Secretaria del Colegio de Abogados de la Provincia, confirmó la noticia a Misiones Cuatro. Además aseguró que hay muchos casos de violencia laboral en el sector

“Se hizo la Presentación formal del pedido de enjuiciamiento para el jury, la destitución del juez, en esto caso es un Juez de Familia y de Violencia de la ciudad de Iguazú y el trasfondo es abuso sexual, abuso de poder con violencia laboral dentro del ámbito de su despacho, en el juzgado”, explicó Soczyuk.



También confirmó la existencia de otros casos, “todavía no hay la denuncia formal en fiscalía o en juzgado de instrucción. Hay más de cinco”, reveló.

En ese sentido agregó: “con la denuncia que hizo la señorita Milagros se tomó postura como Colegio y de manera personal, tanto el presidente del Colegio como yo de realizar esta denuncia, porque consideramos que es este juez infringió los deberes que tenía a su cargo y hay varios delitos que la justicia penal será la encargada de determinar culpable o no de los mismos. Lo que si necesitamos es que esta persona sea apartada de su cargo”.

Con respecto a la presentación realizada declaró: “calculo que entre hoy o mañana ya vamos a tener esa resolución, nos van a decir si nos dan lugar o no a la denuncia presentada y ahí tendría que resolverse que esta persona sea suspendida en su cargo mientras dure la investigación”.

“Como Colegio necesitamos que esta persona no siga ejerciendo como juez de familia”, añadió.

Además, la letrada reveló que hay muchísimos casos de violencia laboral y que no se denuncian: “En este caso, leyendo la denuncia de Milagros, no hubo solo violencia psicológica, sino que traspasó a lo físico. Creemos en la palabra de ella y es la justicia penal la que va a tener que determinar si es culpable o no en ese delito”, manifestó Soczyuk.