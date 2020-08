Este martes comienza el juicio por el femicidio de Gisel Rodríguez Da Silva

POSADAS. Este martes, Carlos Martín Ruiz Díaz (31) se sentará en el banquillo de los acusados de la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, para comenzar a ser juzgado por el femicidio de su ex pareja, Gisel Rodríguez Da Silva (26), perpetrado a mediados de 2016 en Posadas.

Tal como estaba programado desde comienzos de año, está previsto que el debate oral para esclarecer el hecho y determinar la responsabilidad penal del acusado arranque el martes a las 8 en la sala de audiencias del mencionado tribunal, ubicado sobre la calle San Martín, en el microcentro posadeño.

Justicia por Gisel

Gisel Rodríguez Da Silva (26), sufrió golpes, asfixia mecánica primero y luego con un cordón. El cadáver fue abandonado en un sofá del living de su casa, ubicada en el barrio Residencial Sur (inmediaciones de la Chacra 32-33).

El día del hecho, Ruiz Díaz llevó a la hija que había tenido con Gisel a la casa de sus ex suegros. Allí dijo que la chica estaba cuidando a una conocida en el hospital.

Los padres de Gisel fueron a la casa de su hija dos veces esa mañana. En la primera, se encontraron con el carnicero, quien los atendió en el portón y les dijo la joven aún no había vuelto. Pero más tarde volvieron, porque el papá de Gisel había notado que la moto de la chica estaba en el garaje, lo que no se condecía con el relato de su ex yerno.

En esa segunda ocasión, el sospechoso ya no estaba. Fue el padre de la víctima quien encontró el cadáver en un sofá de la sala.

Ruiz Díaz huyó en su auto hacia el Paraguay esa misma mañana. Al día siguiente, lo atrapó la Policía del vecino país. Le dijo a la prensa de Encarnación que había matado a su ex mujer “por problemas personales”. Pero ante el juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, se abstuvo de declarar.