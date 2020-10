Imputaron a Juan Ameri por exhibiciones obscenas en la sesión virtual de Diputados

El pasado 24 de septiembre, el ahora exlegislador por Salta Juan Ameri fue noticia en el mundo luego de besar los pechos de su pareja, Celeste Burgos, mientras se encontraba en una sesión virtual de la Cámara de Diputados.

Un día después del hecho, un abogado se presentó ante la Secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y lo denunció por el delito de exhibiciones obscenas.

El fiscal Eduardo Taiano solicitó a la Cámara de Diputados que le envíela grabación de la sesión del 24 de septiembre junto con las copia de lo actuado por la Comisión Especial de Diputados que se formó para investigar la conducta de Ameri.

La figura se encuentra regulada en el art. 129 del Código Penal, bajo el título de “Delitos contra la Integridad sexual”. Allí se indica, se acuerdo a la publicación de Mitre que, “Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años”.

La renuncia de Ameri

Cabe recordar que, si bien se implementó una suspensión contra Ameri, el hombre envió su renuncia dirigida al presidente de la Cámara, Sergio Massa. Allí indicó que: “Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió. Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

Tras su renuncia, su lugar fue ocupado por Alcira Figueroa, quien asumió el pasado 7 de octubre y juró “por los 30 mil compañeros desaparecidos. Por la niñez muerta por desnutrición, por las mujeres y las disidencias. Por los campesinos, criollos e indígenas. Y por la Madre Tierra”.