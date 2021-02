“Las torpezas que comete la Justicia son muy graves”, dijo el abogado de María Ovando

POSADAS. El letrado contó que luego de que Ovando salió de la Unidad Penal V, Correccional de Mujeres, de Miguel Lanús, expresó su alegría y sorpresa por la liberación: “Estaba muy contenta porque ella tiene hijos a cargo, y no esperaba su excarcelación”, manifestó.

En ese sentido señaló que lo ocurrido con este caso tiene que hacer repensar el modelo Judicial de la provincia de Misiones. “Empecé a trabajar en este caso a partir de los movimientos de géneros provinciales y nacionales, y las torpezas que se cometen son muy graves, porque ella (María) está sometida a proceso judiciales desde hace 11 años injustamente”, afirmó.

También recordó que luego de que Ovando fuera absuelta en el 2012, hasta el 2015 algunos jueces civiles continuaron revisando toda su vida, y después no revisaron nada más y le sacaron los niños, terminando con una imputación donde la acusan primero que mató a la hija y después que permitió el abuso. Esto según el abogado son “historias increíbles” que requieren una serie de pruebas contundentes para comprobarlo.

“La niña que hace la acusación que le valió el primer enjuiciamiento es la misma que ahora dice que ella permitió el abuso, y tienen cierto retraso, hay una manipulación donde son todos víctimas y las torpezas del Poder Judicial son enormes”, reiteró Paredes.

Por otro lado, aseguró que, si este caso llega a la Corte, va a ser anulado, ya que de esto hay muchos antecedentes, es por ello que hace hincapié en que hay que repensar desde el punto de vista institucional y político el modelo judicial y los tipos de jueces que se nombran.

“Esto no es solo un tema del partido único de la provincia, sino que tampoco nadie habla de esto y eso se debe a que la provincia está muerta institucionalmente hace mucho, y el caso de María pone luz a un Poder Judicial derruido que está inmerso en un modelo institucional de una provincia que está entre las más marginales del país”, aseguró el letrado.

Al mismo tiempo detalló sobre el caso que Ovando, que estuvo en libertad durante el proceso, sin embargo, se determina la detención el día de la sentencia. Paredes advirtió que como ella hay muchas personas que están detenidos por culpa de operadores judiciales torpes: “La convención fijó parámetros obligatorios, ella no podía ser detenida hasta que no quede firme el fallo. Esta práctica de detener y no pasa nada es algo muy común en la Justicia”, criticó.

En ese sentido, explicó que el Juez de la causa, ante el Habeas Corpus presentado vio una vía rápida para reparar una detención, por lo que decidió morigerar la prisión preventiva y cumplió con lo que la Corte Interamericana solicitó el año pasado a la Argentina.

“Hay que rescatar el accionar del juez, ya que es un poder judicial muy pequeño y autoritario, donde hay un cierto fascismo en la práctica, por eso hay que replantearse un cambio institucional, pero nadie lo hace, solo estas mujeres”.

Por último, el abogado precisó que María está con una prisión preventiva morigerada, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Superior, que estiman será la anulación del fallo.