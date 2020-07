Lázaro Báez apeló el rechazo de su excarcelación

Lázaro Báez apeló la negativa del Tribunal Oral Federal 4 a su excarcelación, luego del rechazo para reducirle la fianza de $632 millones para otorgarle la prisión domiciliaria.

El empresario santacruceño es juzgado junto a más de 20 imputados en el proceso por lavado de dinero, conocido como “La ruta del dinero K”, que se reanudó de manera virtual.

Los abogados de Báez piden la reducción del monto de la caución que le fijaron para que obtenga la prisión domiciliaria. Aunque le otorgaron el beneficio, no se efectivizó porque no lo abonó, ya que la defensa asegura que el empresario no cuenta con esos fondos.

Ahora, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir la caución que debe pagar Báez, o si se le concede directamente la prisión domiciliaria.