Los fiscales pidieron que Amado Boudou cumpla su condena en prisión

Este lunes la Fiscalía que investiga la causa Ciccone solicitó que Amado Boudou cumpla su condena en la cárcel. Desde hace unos meses, se encuentra con arresto domiciliario debido a la pandemia de coronavirus.

Se trata de Marcelo Colombo y Guillermina García Padín, quienes pidieron que se lo cite a Boudou en cinco días para ser detenido y volver a la prisión.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena para el exvicepresidente por cinco años y diez meses en el marco de la causa Ciccone.

“Se me involucró en algo que no tuve nada que ver. Macri, Garavano y Patricia Bullrich tenían armado un sistema criminal. Pagaron a una de las personas involucradas con un hotel. A mí se me involucró en la compra de un grupo empresario a otro grupo empresario de la imprenta que finalmente terminó en manos del Estado”, expresó Boudou en diálogo con el conductor Mauro Viale.

Y siguió: “Hubo una parodia de juicio oral y una parodia de sentencia para convalidad una sentencia mediática que tenía que ver con sacarme a mí de la cancha”.

Por otro lado, en esta jornada, también se conoció que a pesar de su condena firme y quedar inhabilitado para asumir cargos públicos de por vida, Amado Boudou continuará percibiendo su pensión como exvicepresidente. El monto jubilatorio que recibe el exfuncionario es de 420 mil pesos.