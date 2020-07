Procesan al exministro de Transporte Guillermo Dietrich en la causa peajes

Dietrich está señalado por haber causado perjuicio económico para el Estado Nacional a la hora de renegociar la concesión de los peajes de Acceso Norte y Oeste.

Canicoba ya había procesado al ex director de Vialidad Javier Iguacel, y el ex Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En la causa también está implicado el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En la causa se investiga una presunta defraudación que perjudicó el tesoro nacional a raíz de las negociaciones que llevaron adelante los entonces funcionarios públicos.