Proyecto Inocencia apoya la apelación contra la condena a Jorge De Jesús

POSADAS. Tras la emisión del documental “Falsa Condena”, que analiza el crimen de Ramona Gauto y cuestiona la actuación de la justicia misionera, se produjeron repercusiones importantes, tanto a nivel local, como a nivel nacional, según reveló Daniel De Jesús, el hijo de Jorge De Jesús, el ex esposo que fue condenado por el asesinato en un fallo muy cuestionado, recientemente ratificado por el Superior Tribunal de Justicia.

De acuerdo con Daniel, el fallo condenatorio del STJ ya está apelado ante la Corte Suprema de la Nación y la ONG Proyecto Inocencia, que se dedica a revisar los casos en los que hay causas armadas y denegación de justicia, va a secundar la apelación como Amicus Curiae.

En diálogo con MisionesCuatro, el joven De Jesús se refirió a las repercusiones del documental mencionado, que el Canal 8 MisionesCuatro transmitió el martes último. Las repercusiones “superaron cualquier expectativa, con esto logramos que la gente se dé cuenta que no todas las cosas son como dicen. Nos ganamos la opinión pública de mucha gente de Misiones. Muchos me llamaron dándome su apoyo, exigiendo justicia”, confió Daniel, insistiendo en que seguirán “reclamando justicia para traerle tranquilidad al pueblo”.

Al documental, “ya lo vieron 5 mil personas en apenas 2 días”.

“Esperamos que, con esto, pueda cambiar la mentalidad de la justicia. (Queremos) hacerle saber a la gente y a la justicia, que hay otro enfoque y otras pruebas en el caso por el crimen”, enfatizó Daniel y recalcó: “Hay otros ADN” en la escena del crimen.

El crimen y las pruebas que para la defensa son endebles

Consultado al respecto del asesinato de su madre, Daniel detalló: “La asesinan en su departamento, en pleno centro (de Posadas), Colón y Bolívar, el 29 de mayo del 2010. Se lo acusa a mi papá, lo procesan por diferentes pruebas que para ellos eran contundentes”, comentó el joven.

Sin embargo, como se vio en el documental “desvirtuamos esto. Lo acusan por la huella de una zapatilla, pero está demostrado que vino con ADN negativo. No tenía rastros genéticos (de la víctima). Él no tenía ninguna lesión o rasguño. No se lo encuentra en el lugar del hecho y no hay ADN”, subrayó Daniel sobre las pruebas con las que el Tribunal Penal 2 de Posadas, condenó a prisión perpetua a Jorge De Jesús.

Ese juicio que para la defensa y los hijos del acusado (y de la víctima), se armó en base a pruebas endebles, culminó el 17 de abril del 2015. A partir de entonces, comenzó el derrotero judicial por las apelaciones al fallo, que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Apelamos al STJ que confirmó la sentencia con otro argumento, que para mí no es válido”, opinó Daniel, confirmando que la apelación ya está en el despacho de la Corte Suprema. “Justamente ayer me llamaron de Proyecto Inocencia, una ONG que se dedica a tratar estos casos, diciéndome que vamos a contar con su apoyo como Amicus Curiae”, reveló.

Pedido de prisión domiciliaria

Sobre el final, Daniel confirmó también que están tramitando la prisión domiciliaria para su padre. “El juzgado nos exige tres factores, el socioambiental, el médico y el psicológico. Ya aprobamos las tres pruebas. Esperamos que la justicia no tenga miedo a resolver (el pedido de domiciliaria). Mi papá ya no va a ser señalado como lo sería si no salía a la luz, toda esta verdad”, resaltó Daniel, poniendo de relieve, la importancia del documental “Falsa Condena”.

El caso De Jesús, una presunta condena sin sostén jurídico, causa revuelo porque la apelación se conoce a escasos meses de un durísimo cuestionamiento de la Corte Suprema al STJ, por el caso Ersélide Dávalos. Por ese crimen, el STJ avaló las condenas a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas. Pero en Diciembre del 2019, la Corte hizo anuló la sentencia con lapidarias críticas al fallo del STJ. Y a todo el proceso judicial en esa causa por el asesinato de Dávalos, ocurrido en 2001.