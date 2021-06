Puerto Rico: Investigan a un ginecólogo que acumula varias denuncias por abuso

Imagen ilustrativa

PUERTO RICO. Por orden del juez Correccional y de Menores, Osvaldo Rubén Lunge, subrogante del Juzgado de Instrucción de la localidad, el jueves por la tarde-noche se hizo un allanamiento en el Hospital “Ricardo Gutiérrez” y se secuestraron cinco historias clínicas de dos menores y tres jóvenes, que denunciaron por abuso sexual a un ginecólogo de 41 años que presta servicio en ese nosocomio.

Las cinco denunciantes aseguraron que fueron abusadas durante los exámenes que fueron a realizarse al hospital zonal. Todas declararon que durante la consulta se sintieron violentadas y ultrajadas.

De acuerdo a las fuentes del caso, el allanamiento no sólo consistió en la solicitud y secuestro de los datos e intervenciones que se hayan recolectado de las denunciantes como pacientes del acusado, también intervinieron peritos de la división de Policía Científica de la Unidad Regional IV para elaborar un relevamiento fotográfico y croquis, tanto del consultorio del médico como del resto de las dependencias que este utiliza habitualmente.

Además, trascendió que el denunciado se presentó ante la Justicia, fijó arraigo y defensor particular, por lo que la detención no sería una orden que se tomaría de inmediato, debido a que no existiría riesgo de fuga o entorpecimiento directo en la etapa de elaboración de prueba que llevan adelante la Unidad Regional IV.

La citación a indagatoria podría concretarse en los próximos días cuando se reincorpore a sus funciones el juez Leonardo Manuel Balanda Gómez, actualmente de licencia.