Sufre amenazas del presunto violador de su hijo, según denuncia

POSADAS. Una gravísima denuncia por abandono de la Justicia y la policía se conoció este martes, de parte de Beatriz Rodríguez (42), una empleada doméstica que aseguró que vive encerrada, bajo amenazas de muerte de Mario M. (30), un vecino que está acusado de abusar sexualmente de su hijo de 17 años, a mediados de octubre.

La mujer contó a MisionesCuatro que el acusado estuvo alrededor de un mes detenido, pero recuperó la libertad este lunes. Ello pese a que aún no le tomaron declaración a su hijo en Cámara Gesell y no hay turnos para esa instancia. Además, según Rodríguez, el acusado ya la amenazó con prenderle fuego la casa y asesinar al joven.

Según consta en la denuncia presentada ante la Comisaría de la Mujer – Zona Centro, Rodríguez teme por la vida y la integridad física propia y de sus hijos. Manifestó que convive con tres hijos de 2, 14 y 17 años de edad.

En diálogo con este medio, Rodríguez contó que se enteró del presunto abuso a mediados de octubre. Primero supo que Mario M. (30) habría apuntado con una pistola a su hijo de 17 años, cuando este estuvo en la casa del vecino. De acuerdo con la denuncia radicada ante la comisaría de la Mujer, el acusado habría amenazado al joven para que le cuente lo sucedido en la vivienda de otra vecina, con la que Mario mantiene un conflicto.

Sin embargo, con el pasar de los días, Beatriz se enteró que además de la amenaza con el arma, el acusado habría obligado a mantener sexo con él. “Marito abusó de él en el baño. (Mi hijo) agachó la cabeza con vergüenza y dijo que es cierto”, confió la mujer, presa del llanto. “Pasó los primeros días de octubre, pero me enteré el 20. Esperé una semana más y el 30 hice la denuncia”, confió Rodríguez. Y añadió que su hijo no quería denunciar el abuso “por miedo”.

Así, Beatriz no iba a presentar la denuncia pero “al sábado siguiente”, del 20 de Octubre, “Mario me dice, quiero hablar con vos. Estaba tomado y me dijo ‘yo no le hice nada, tu hijo es un maricón’”, confió la mujer, añadiendo que echó al sujeto y le pidió hablar cuando él esté sobrio. “Cuando le dije que se retire, cruzó en diagonal me insultó y me dijo que me va a prender fuego. ‘Y a tu hijo le voy a matar’”, aseveró Rodríguez sobre las amenazas que habría proferido el acusado.

Luego de la denuncia, en Noviembre, Mario M. fue detenido. “Estuvo (preso) un mes y cuatro días y lo liberaron. Ahora se burla de mí. Como si lo acusara en vano”, expresó Rodríguez, quien insistió en que al acusado no lo deberían liberar antes de que le tomen declaración a la víctima en Cámara Gesell. “No le tomaron declaración y no hay turno para la Gesell”, agregó.

El violador “está frente a mi casa, y su familia me insulta por Facebook. Voy a pedir custodia porque tengo una nena de 2 años. (El acusado) toma alcohol y otras sustancias y no sé qué pueda pasar. Sólo pido justicia”, sentenció.